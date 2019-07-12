二手成交：浪澄灣三房套累減170萬易主

利嘉閣地產分區董事鄭運就透露，市場新近錄得奧運站浪澄灣7座低層A室成交，單位實用面積約816方呎，採三房一套連工人套房間隔，座向西南，望全海景。



原業主早於4月以2,200萬港元放售，及後累減170萬元或約8%，以2,030萬元交吉易主，折合實用面積呎價約24,877元，建築面積呎價約18,174元。



據悉，原業主於2016年5月，以約1,411.2萬元買入上述單位。剛鬆綁SSD(額外印花稅)，現帳面獲利約618.8萬元，單位升值約44%。



浪澄灣本月暫錄1宗二手成交個案，現時約有80個買賣盤提供，「入場費」由1,050萬元起，同類型戶則由1,919萬元起。



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