滙豐商用版PayMe推「PayCode」

滙豐銀行旗下商用版電子錢包「PayMe for Business」宣布推出永久二維碼「PayCode」，商戶可將收款碼貼於店內當眼位置，以向PayMe用戶收款。



全新功能將為商戶提供一個專屬、永久的二維碼，消費者掃描後只需輸入購買產品或服務所需支付的金額，即可進行付款。



另外，商店可向消費者傳送「PayLink」，方便消費者點擊進入網上商店於PayMe內的付款頁面。



滙豐香港工商金融中小企業主管陳慶耀稱，二維碼及連結不會逾時失效，商戶在收款時不必等候一次性二維碼生成，縮短實體店和網上商店的收款時間。



如商戶有意開通上述服務，可於「PayMe for Business」應用程式內訂製額外的實體Pay Code貼紙。



現時PayMe香港用戶達160萬名，並即將接入「轉數快」系統，用戶可即時經不同銀行戶口增值PayMe，或轉帳至其他銀行戶口。目前已有數千間實體商戶或網店已經支援PayMe收款。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

