【午市重點睇】美元回軟　布油高見66.96

●美匯指數在亞洲市回軟至96.94；圓匯報108.3；歐元兌美元報1.126；英鎊企1.253。港匯弱見7.8247。在岸、離岸人民幣在6.87水平。金價處1,408美元，布油一度升至66.96美元，紐油報60.52美元。道指期貨升近百點。



●港股反覆向上，恒生指數半日升142點或0.5%，報28,574點，地產股做好。https://bit.ly/2XI6OsM

-洗倉潮再現？農林低碳曾暴跌76%。

-異動板塊：5G流量「白菜價」？中資電訊股個別發展。

-異動股：或配股引入大股東，全通飆逾50%。

-新股華檢醫療一度「潛水」，和泓服務曾飆逾70%。



●【即市分析】

-招金股價有勢再戰高位。https://bit.ly/2LQ5Pj9

-減息憧憬利好中資航空股？https://bit.ly/2XKuDeA

-港股成交低迷的啟示… https://bit.ly/2S8ItGu



●A股快報：滬深三大指數半日收市均報升。https://bit.ly/32kx2Ag



●亞洲股市：日股中段微升25點。https://bit.ly/2Lh0oKE



●港元拆息︰1個月降至2.18厘，連跌6日。



●人民幣中間價上調15點子，為6.8662，呈兩連升。



●人行連續15日不進行逆回購操作，本周淨回籠2,200億元。



●中國6月手機出貨量跌6.3%，一款5G新機上市。



●IMF促歐央行實施刺激措施，維持寬鬆幣策。



●斥Fb虛擬幣不太可靠，特朗普：想做銀行必須受監管。



●大鑊了！新加坡次季GDP按年僅增0.1%，十年最差。https://bit.ly/2ScQb2u

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