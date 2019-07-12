次季全球個人電腦出貨量回升　聯想奪一哥地位

外電引述消息指，受惠微軟(Microsoft‎)推出Window 10操作系統，帶動電腦換機需求增加，全球個人電腦(PC)出貨量按年增長1.5%。在中美貿易戰的背景下，總部設在中國的聯想集團(00992)排名第一，超越美國競爭對手惠普。



據研調機構Gartner調查顯示，截至6月底止的第二季度，PC出貨量從去年同期的6,200萬部增加至近6,300萬部。Gartner認為主要由於強勁的企業需求，抵銷筆記型電腦出貨量的下降。



聯想集團第二季PC出貨量按年增長近16%，全球市場佔有率達25%。戴爾(DELL)PC出貨量排名第三，市場佔有率17%，低於惠普(HP)的22%。至於出貨量排在第四的蘋果公司的PC出貨量則略有下降，市佔率約6%。



電腦製造商面對全球貿易緊張局勢，已以低利潤率運營，不少企業已調整供應鏈，以應對美國對某些零部件徵收關稅。據悉戴爾和惠普考慮將三成的筆記型電腦生產業務轉移出中國。



聯想股價午後受捧，一度彈高半成高見6.24港元，現仍升4.5%報6.21元，成交額增至逾1.8億元。

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