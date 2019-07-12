【瑞銀推介】聯儲局放鴿　地產股窩輪攻略

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：美國上周公布的就業數據好過市場預料，令市場憧憬減息的希望落空，周一(8日)港股隨即受壓，不過周三(10日)晚美國聯儲局主席鮑威爾放鴿，表示環球經濟前景不明朗加強聯儲局本月減息的預期，市場隨即反彈，恒指最多升超過370點，至上試28,600點，暫時仍受制100天線。



受惠市場對減息預期轉趨樂觀，一眾地產相關股再受追捧，新鴻基地產股價上升，挑戰136港元，領展房產基金上試99元，而恒基地產亦升接近3%。新地有充足土地儲備，前者的業務涉及物業租賃以及運輸等範疇，風險較分散，而恒地的農地儲備非常多，而且已開始逐步轉換。



不過香港銀行同業拆息雖然已由高位回落，不過3個月Hibor周四(11日)仍處於2.44厘的位置，香港樓宇按揭多以港元同業拆息定價或作參考，所以就算美國減息，香港是否能完全受惠或成疑。所以投資者部署地產股亦宜兩手準備。



新地認購證(20106)，行使價141.51元，2019年11月到期，有效槓桿約10倍。認沽證(20797)，行使價116.88元，2020年1月到期，有效槓桿約8.3倍。



領展認購證(19900)，行使價111.88元，2019年12月到期，有效槓桿9.5。認沽證(15864)，行使價84.73元，2020年8月到期，有效槓桿約4.8倍。



恒地認購證(20992)，行使價44.436元，2019年10月到期，有效槓桿約9.9倍。



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