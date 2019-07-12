【高盛推介】可考慮騰訊貼價認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(11日)升約0.1%，周五(12日)早段開市重上360港元後回軟。公司與貓眼娛樂在影業、視頻等業務上合作，並成立「騰貓聯盟」。



觀乎個股認股證資金流向，周四資金繼續沽出騰訊認購證，錄得約830萬元資金流出。而認沽證亦於當日繼續獲資金流入，有約160萬元。



投資者如看好騰訊，現階段可考慮以貼價認購證作部署。當中可留意價外幅度約5%，年期約3個月的購證(29006)，行使價375.2元，2019年9月25日到期，實際槓桿12.8倍，貼價兼高槓桿。



相反，投資者如看淡，現階段可考慮以較貼價認沽證作部署。當中可留意價外幅度約5%，年期約兩個月的沽證(16174)，行使價339.8元，2019年8月27日到期，實際槓桿17.4倍，較貼價、3隻類近條款產品中，槓桿最高。



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