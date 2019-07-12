【高盛推介】吉汽小米逆市跌　留意認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：近日發盈警的吉利汽車，周四(11日)逆市跌約1.5%。周五(12日)早段低開約0.2%後跌幅擴大。



小米集團周四亦逆市跌約1%，周五早段則高開約2%後，升幅收窄並倒跌。有券商指公司回購股份及股份禁售期結束有助支持股價表現，及看好該股後市表現，維持「買入」投資評級，目標價13元。



觀察個股認股證資金流向，截至周三(10日)的8個交易日皆錄得資金流入吉汽認購證，合共約1,460萬元。周四則見少量資金流出，有約20萬元。小米方面，則見過去5個交易日皆錄得資金流入認購證，合共約670萬元。



觀察近日市場上的吉汽認購證，可見市場關注行使價在13.2元附近，11月到期的產品。投資者如計劃趁低吸納認購證，可留意當中槓桿較突出的購證(18909)，行使價13.2元，2019年11月26日到期，實際槓桿5.4倍，熱門條款產品中，槓桿最高。



貼價的選擇可留意價外幅度約7%，年期超過6個月，周五新上市的吉汽購證(20926)，行使價12.5元，2020年1月29日到期，實際槓桿3.4倍，新上市貼價認購證。



投資者如看好小米，較高槓桿的選擇可留意價外幅度約12%，年期約5個月的低街貨購證(19802)，行使價10.68元，2019年11月27日到期，實際槓桿6.4倍，中年期兼低街貨、類近條款產品中，槓桿最高。



貼價的選擇則可留意價外幅度不足1%，年期約6個月的小米購證(18955)，行使價9.51元，2019年12月24日到期，實際槓桿5.1倍，中年期兼貼價。



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