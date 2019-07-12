【瑞通推介】中海油整固　購沽證精點

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國今月減息預期高企，道指隔晚收報27,088點，升227點或0.9%，創收市新高。



港股周四(11日)上漲，但高位遇阻，10天線得而復失，全日升227點或0.8%，報28,431點。周五(12日)早段於28,500點附近靠穩。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流出逾1億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾7,600萬元，反映投資者對後市看法較淡。周四其牛證街貨重貨區為收回價28,000至28,078點，而熊證街貨重貨區為收回價29,000至29,099點。



市場對美國減息預期再度升温，對息口敏感的本地地產股周四集體走高。新鴻基地產周四收升2.2%，報134.6元，一舉升破10天、50天、以及100天線，周五早段繼續靠穩，重上135元，暫連升3個交易日，後市向上阻力留意近日高位137.6元。集團管理層指德銀退租不影響環球貿易廣場(ICC)租務，並料下半年一手樓交投保持活躍。周四分別有30萬和28萬元淨流出其好倉和淡倉。



有券商報告指，國家管道公司可望於今年年底前成立，中資石油股將於短期迎來催化劑，特別是中國海洋石油可藉此提升市佔率，料下半年股價走勢繼續跑贏同業。另美元轉弱推動油價近期高企，刺激中海油周四升2.4%，收報13.46元，一舉收復10天和100天線。股份周五早段曾回調約1%，於13.32元的10天線水平整固，其後跌幅收窄，後市留意能否升穿近日高位13.72元，下方支持則為13元。周四有逾140萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有14萬元淨流入。



內房6月整體銷售表現普遍優於市場預期，當中，中國恒大上月單月合約銷售額約502.6億元人民幣，較去年同期微升0.4%。另有報道引述消息人士指，北京銀保監最近沒有叫停房地產信托。恒大周四逆市跌逾1%，周五早段續於22元之下整固，跌穿20天線。公司將於下周四(25日)舉行董事會會議，討論是否宣布分派2018年度末期股息。周四分別有61萬和3萬元淨流入其好倉和淡倉。不過周四有2.49億元北水沽出該股。



招商銀行於6月下旬因利淡消息夾擊，單日大成交急挫超過7%，盤中低位見37.5元，其後股價大致於37至40元水平嘗試築底。周五早段續於38元水平上落。周四分別有38萬和13萬元淨流出其好倉和淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊輕微價外、短期購證(22285)，行使價375.2元，2019年9月到期，實際槓桿12.8倍。貼價、短期沽證(29374)，行使價350元，2019年10月到期，實際槓桿9.7倍。



新地輕微價外、中短期購證(16141)，行使價150元，2019年10月到期，實際槓桿14.4倍。輕微價外、中短期沽證(16143)，行使價126.8元，2019年11月到期，實際槓桿11.2倍。



中海油輕微價外、短期購證(28637)，行使價14.28元，2019年9月到期，實際槓桿11.5倍。貼價、短期沽證(11503)，行使價12.88元，2019年10月到期，實際槓桿7.9倍。



恒大價外、中年期購證(19178)，行使價25.8元，2020年2月到期，實際槓桿4.4倍。



招行貼價、中短期購證(19966)，行使價39.88元，2020年1月到期，實際槓桿6.4倍。



建行輕微價外、中短期購證(18948)，行使價6.8元，2020年1月到期，實際槓桿11倍。



國壽輕微價外、中短期購證(17504)，行使價21.6元，2019年11月到期，實際槓桿9.6倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(69235)，收回價28,010點，槓桿比率43倍。熊證(67823)，收回價29,090點，槓桿比率40倍。



騰訊牛證(69274)，收回價346.1元，槓桿比率22.3倍。熊證(50427)，收回價375.3元，槓桿比率16.2倍。



南方A50牛證(50254)，收回價14.18元，槓桿比率16.8倍。熊證(68431)，收回價15.99元，槓桿比率11.8倍。



石藥牛證(50345)，收回價11.8元，槓桿比率6.1倍。



美團牛證(59429)，收回價54.8元，槓桿比率4.3倍。



中石化牛證(60406)，收回價4.8元，槓桿比率9.3倍。熊證(65481)，收回價5.49元，槓桿比率9.3倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

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