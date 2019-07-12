樓價UPDATES：海天晉一房戶售712萬　創同類二手新高

個別屋苑再錄高價成交，將軍澳海天晉一房戶以創同類二手市新高易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●筲箕灣香島1座低層C室，實用面積715方呎，兩房戶連儲物室間隔，望山景，獲外區租客以2.8萬港元租入，實用呎租約39.2元，業主於2017年3月以1,400.4萬元購入，租金回報約2.4厘。



●鰂魚涌太古城富山閣中高層D室，實用面積約593方呎，兩房間隔，外樓景，以1,270萬元成交，實用呎價約21,417元。屋苑本月至今暫錄約4宗二手買賣，現約有180個放盤待售，最低入場費由約800萬元起。



●西半山英華臺12號英華閣高層A室，實用面積466方呎，兩房間隔，以1,070萬元易手，實用呎價22,961元。



－－－－－

九龍區



●將軍澳海天晉6A座低層D室，實用面積368方呎，4月辣招刑滿，開價780萬元放售，5月已減價至728萬元，後感社會氣氛不穩，再減至713萬元，有一手向隅客有意入市投資，積極議價後以712萬元購入，創項目一房戶二手價新高，呎價19,348元，原業主持貨3年套現，帳面賺269.5萬元。



●尖沙咀名鑄中層J室，實用面積1,123方呎，兩房套房間隔，另設儲物房，外望開揚市景，獲買家斥資3,150萬元承接，實用呎價28,050元。



●西南九龍浪澄灣7座低層A室，實用面積約816方呎，採三房一套房連工人套房間隔，望全海景，早於4月以2,200萬元放售，及後累減170萬或約8%，以2,030萬元交吉易主，實用呎價約24,877元，原業主於2016年5月以約1,411.2萬元買入，剛鬆綁SSD，帳面獲利約618.8萬元，單位升值約44%。



－－－－－－

新界區



●元朗近期成交明顯減慢，本月至今只錄約20多宗成交，其中世宙5座中層室，兩房間隔，開價720萬元，經議價後，以709萬元沽出，以實用面積429方呎計，折合呎價16,527元，新買家為用家。



●元朗朗晴居1座低層B室，兩房兩廳間隔，望內街景，以718萬元連車位獲承接，實用面積578方呎計，折合呎價約12,422元。該盤7月暫錄上述1宗二手成交，現約有10個放盤，最低入場價由700萬元起。



●沙田火炭御龍山3座高層A室，實用面積764方呎，套三房連儲物房間隔，開價約1,638萬元，議價後降價68萬元，以1,570萬元易手，實用呎價20,550元，原業主持貨5年，帳面獲利530萬元，單位升值約51%。



●粉嶺逸峯2座中層A室，實用面積約642方呎，套三房間隔，以935萬元售出，創同類單位新高價，實用呎價約14,564元，原業主在2013年3月以約562萬元買入，持貨約6年，出轉手帳面獲利約373萬元，賺價約66%。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/

