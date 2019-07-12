【專家點評】陳汝銘：光大綠色可博反彈

光大綠色環保(01257)是中國專業環保服務提供者，專注於生物質綜合利用、危廢及固廢處置、環境修復及光伏發電業務，其主要股東為中國光大國際有限公司(00257)。



去年集團實現收益70億元，按年增長53%；毛利按年增加44.2%，毛利率則按年下跌1.77個百份點至29.6%；股東應佔盈利13.24億元，同比增長38.9%；每股盈利人民幣0.6412元，末期股息每股6.5仙。



該集團收入大增主因在建項目持續推進及運營項目業績理想，建造服務及運營服務收益皆創歷史新高。年內集團積極推動多個項目開工建設，大力推進工程進度，共有23個新項目開工，較去年增加13個。



隨着內地城市快速發展，廢棄物和危廢問題日益嚴重，在內地積極推動環保防污的政策下，中國環保產業規模因需求持續擴張。由於產業的門檻高，相信集團能把握已有優勢，未來能保持高速增長。建議在5.2元附近吸納，目標6元，失守4.7元則須先行止蝕。



西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)

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