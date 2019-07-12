【專家樓評】劉嘉輝：買樓須知　邊區新盤最多？

今年上半年新申請樓花單位數目約有7,250伙，較去年同期上升超過1成，錄得約13%增幅。當中以將軍澳及西貢最多，佔約2,500伙；其次為青衣及荃灣，佔約1,600伙；至於元朗及天水圍則佔約1,000伙。因此，未來不少新盤供應集中上述地區。



值得注意的是，大部分申請項目的樓花期屬於中長期樓花期項目，當中介乎21個月至30個月樓花期的項目，佔約半數，涉及單位數目約3,700伙；少於20個月的樓花期項目則佔15%，涉約1,060伙；至於長樓花期項目、即超逾30個月之樓花期項目涉約2,500伙，佔比約34%。



現正待批的樓花項目，截至6月底止，有超逾1萬伙正待批，涉及約10,820伙。當中比例最高地區同樣為將軍澳及西貢區，待批樓花項目單位數量佔約3,100伙；至於深水埗及大角咀有2,000伙待批預售樓花。筆者認為，政府一旦批出有關項目預售樓花同意書，預期發展商亦會推出市場，故相信將軍澳、西貢區以及深水埗、大角咀區，未來陸續會有新供應登場。





美聯物業首席分析師 劉嘉輝

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