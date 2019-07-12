社署申請啟德地部分樓面作社會福利設施用途

啟德發展區是政府近年土地供應主力，其中安排於本季推出的第4A區2號住宅地，社會福利署向城市規劃委員會提交申請，要求將部分樓面作社會福利設施用途，面積不多於122,712方呎。



城規會文件顯示，上述地盤佔地約197,555方呎，擬議的社福設施包括一個安老院舍，涉及200個床位，提供30個服務名額的長者日間護理單位，其他設施還包括長者鄰舍中心、綜合家居照顧服務隊、兒童之家及中度弱智人士宿舍等。



根據啟德分區大綱圖，該地盤劃為「住宅(乙類)5」用途，地積比率6.1倍，總樓面約120.5萬方呎，換句話上述社福設施，將佔整個項目約1成樓面。



市場預期該地皮每方呎樓面地價約1.7萬至1.9萬港元，即估值最高約229億元。

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