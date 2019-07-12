中國首6月出口增長6.1%　中美貿易總值跌9%

海關總署公布，中國1至6月外貿進出口總值14.67萬億元人民幣(下同)，按年增長3.9%。其中出口7.95萬億元，增長6.1%；進口6.72萬億元，增長1.4%；貿易順差1.23萬億元，擴大41.6%。



單計6月，以美元計，出口按年跌1.3%，與預期跌1.4%差不多；進口則大跌7.3%，高於預期跌4.6%；貿易順差509.8億美元，高於預期450億美元。



上半年，中國對歐盟進出口總值為2.3萬億元，增長11.2%，佔外貿總值的15.7%。同期，中美貿易總值為1.75萬億元，下降9%，佔外貿總值的12%。中國對美國出口按年跌2.6%，自美國進口跌25.7%；對美國貿易順差9,548.1億元。



原油和煤等大宗商品進口量增加，鐵礦砂、大豆進口量有所減少。上半年，中國進口原油2.45億噸，增加8.8%；煤炭1.54億噸，增加5.8%；天然氣4692萬噸，增加11.6%。此外，進口鐵礦砂4.99億噸，減少5.9%；大豆3,827萬噸，減少14.7%。



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