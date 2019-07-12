歐股早段個別發展　Thomas Cook插逾4成

歐股早段個別發展，英國富時100指數報7,529點，升19點或0.26%；德股跌3點或0.03%，報12,328點；法股報5,565點，升14點或0.25%。



英國老牌旅遊集團Thomas Cook大跌逾41%，此前大股東復星旅遊文化(01992)發出公告，證實與Thomas Cook的核心貸款銀行考慮對Thomas Cook進行資本重組同分離的建議，Thomas Cook期望引入7.5億英鎊新資金。



平治汽車母公司Daimler股價跌逾1%，集團錄得利息及稅前虧損16億歐元，並下調全年盈利預測。



廣告和公關服務跨國公司WPP集團向貝恩資本出售其市場研究集團Kantar，作價31億美元，WPP股價升0.38%。



【15:22】歐洲股市早段個別發展，英股升0.15%至7,520點；德股跌0.12%，報12,317點；法股升0.16%，報5,561點。



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