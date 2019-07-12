歐股早段個別發展 Thomas Cook插逾4成
2019年07月12日 15:19
東網電視更多新聞短片
歐股早段個別發展，英國富時100指數報7,529點，升19點或0.26%；德股跌3點或0.03%，報12,328點；法股報5,565點，升14點或0.25%。
英國老牌旅遊集團Thomas Cook大跌逾41%，此前大股東復星旅遊文化(01992)發出公告，證實與Thomas Cook的核心貸款銀行考慮對Thomas Cook進行資本重組同分離的建議，Thomas Cook期望引入7.5億英鎊新資金。
平治汽車母公司Daimler股價跌逾1%，集團錄得利息及稅前虧損16億歐元，並下調全年盈利預測。
廣告和公關服務跨國公司WPP集團向貝恩資本出售其市場研究集團Kantar，作價31億美元，WPP股價升0.38%。
【15:22】歐洲股市早段個別發展，英股升0.15%至7,520點；德股跌0.12%，報12,317點；法股升0.16%，報5,561點。
－－－－－－
立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。
想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：
新盤置啱睇
https://hk.on.cc/fea/newflat/
二手置啱Feel
https://hk.on.cc/fea/usedflat/