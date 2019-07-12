周小川：未知Libra成功與否　中國須提前防備

社交媒體Facebook推虛擬貨幣成全球焦點，中國人民銀行前行長周小川指，目前未知Libra成功與否，未來可能有更穩定、高效率的電子貨幣取代，但中國須提前做好準備防備，包括推動人民幣國際化。



他表示，有不少機構正試圖建立一種更全球化的貨幣，可能會侵蝕部分較弱勢的貨幣，為人民幣及外匯管理帶來挑戰，就如過去多年全球出現美元化，侵蝕部分弱勢貨幣國。



社科院學部委員、國家金融與發展實驗室理事長李揚則指，Libra要成為一種貨幣還需走很遠的路，由於貨幣是一個國家的主權，不會輕易放棄對貨幣控制權，假如Libra於市場流通，其基礎價值是來自一籃子貨幣，或貨幣市場基金，仍是需探索的方向。



他又指，Libra覆蓋約全球27億人口，由Facebook及推特等知名社交媒體推廣，具跨境多幣種支付優勢，儘管中國築起了「一道網絡長城」，可保護國家長期穩定發展，惟當與外國支付機構合作時，將面臨真正的挑戰。



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