二手樓價指數終止3周升勢

二手樓價高位回落。中原城市領先指數CCL最新報189.77點，按周跌0.38%，為歷史次高，終止3周升勢。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報191.24點，按周跌0.18%。CCL(中小型單位)報189.53點，按周跌0.35%。CCL(大型單位)報190.93點，按周跌0.52%，連續六周一升一跌。



二手樓價走勢反覆。自六周前中美貿易戰升級後，四大整體指數出現兩次齊升，兩次齊跌，整體樓價走勢反覆。



本周四區指數兩升兩跌，是近六周計第三次出現。九龍CCL_Mass報186.73點，按周升0.54%。新界東CCL_Mass報199.59點，按周升0.12%，結束兩周連跌。新界西CCL_Mass報172.11點，按周跌1.42%，連升四周後正常回軟。港島CCL_Mass報198.84點，按周跌0.20%，連升兩周後回軟，但仍為歷史次高。近六周計，新界西CCL_Mass及新界東CCL_Mass錄得四升兩跌，九龍CCL_Mass錄得三升三跌，港島CCL_Mass錄得兩升四跌。

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