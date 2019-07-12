【fb直播】港股唔夠力水　點部署好？

港股已連續第3日反彈，不過仍受制於10天線，而且成交弱未能配合，加上內地最新進出口數據顯示，對美貿易總值大跌9%，中美貿易摩擦前景仍未明朗，單靠美國聯儲局減息預期回暖，後市向上動力有幾大？



中資金融股發力帶動大市，據報有27間險企參與內地科創板投資，內險股受追捧，其中中國太保(02601)盤中升逾4%，呢個板塊追得過？



莎莎國際(00178)公布首季業績，港澳同店銷售按年大跌逾一成半，前景難有起色？香港零售股不宜沾手？



有內地傳媒報道，傳5G套餐最快下月推出，料費用比4G，中資電訊股向下，消息有幾壞？



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