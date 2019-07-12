【市後重點睇】金價升見1412美元　道期續揚

2019年07月12日 16:18
  • 東網電視
    更多新聞短片
    (美聯社圖片)

    美匯指數企96.9；圓匯守108.3；歐元兌美元報1.126；英鎊企1.253。港匯守7.82水平。在岸、離岸人民幣分別處6.87及6.88水平。金價升見1,412美元，布油升破67美元關，紐油報60.65美元。道指期貨升75點。

    ●市後關注點
    -20:30　美國6月生產物價指數(PPI)

    ●恒生指數收市升39點或0.14%，報28,471點；全周跌303點或1%。https://bit.ly/2XI6OsM
    -異動股：廣匯寶信11連跌，股價蒸發近半。
    -異動板塊：27險企參與科創板，內險股突圍。

    ●A股快報：滬綜指收升0.4%，全周累跌2.6%。https://bit.ly/32kx2Ag

    ●亞洲股市：日韓澳股按周均回落。https://bit.ly/2Lh0oKE

    ●歐洲股市早段個別發展，英股升0.15%至7,520點；德股跌0.12%，報12,317點；法股升0.16%，報5,561點。

    ●【大行報告】
    -大和看好碧桂園服務收購交易，重申買入。https://bit.ly/2XJYF2e
    -中金指中興與萬科合作有助利潤提升。https://bit.ly/2JClQXg

    ●【股匯攻略】道指阻力在27330點。https://bit.ly/2NMhVwe

    ●花旗8月起取消兩種戶口服務月費。

    ●港元拆息︰1個月低於同期美息，削投資者買港匯意欲。

    ●招商銀行：人民幣年底或高見6.65。

    ●滙豐商用版PayMe推「PayCode」。

    ●中國首6月出口增長6.1%，中美貿易總值跌9%。https://bit.ly/2XGmDeB

    ●科創板納入MSCI指數系列？MSCI回應：正密切關注。

    ●新股專輯：消息指百威亞太最遲下周一定價。https://bit.ly/2Gc0vTz

    ●次季全球個人電腦出貨量回升，聯想奪一哥地位。

    ●二手樓價指數終止3周升勢。

    ●中國6月份新增人民幣貸款為16,600億元人民幣，低過預期；M2貨幣供應按年增8.5%，亦低於預期。

    －－－－－－
    立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh
    Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

    「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機
    http://bit.ly/2sLtGDm　