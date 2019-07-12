【市後重點睇】金價升見1412美元　道期續揚

美匯指數企96.9；圓匯守108.3；歐元兌美元報1.126；英鎊企1.253。港匯守7.82水平。在岸、離岸人民幣分別處6.87及6.88水平。金價升見1,412美元，布油升破67美元關，紐油報60.65美元。道指期貨升75點。



●市後關注點

-20:30 美國6月生產物價指數(PPI)



●恒生指數收市升39點或0.14%，報28,471點；全周跌303點或1%。https://bit.ly/2XI6OsM

-異動股：廣匯寶信11連跌，股價蒸發近半。

-異動板塊：27險企參與科創板，內險股突圍。



●A股快報：滬綜指收升0.4%，全周累跌2.6%。https://bit.ly/32kx2Ag



●亞洲股市：日韓澳股按周均回落。https://bit.ly/2Lh0oKE



●歐洲股市早段個別發展，英股升0.15%至7,520點；德股跌0.12%，報12,317點；法股升0.16%，報5,561點。



●【大行報告】

-大和看好碧桂園服務收購交易，重申買入。https://bit.ly/2XJYF2e

-中金指中興與萬科合作有助利潤提升。https://bit.ly/2JClQXg



●【股匯攻略】道指阻力在27330點。https://bit.ly/2NMhVwe



●花旗8月起取消兩種戶口服務月費。



●港元拆息︰1個月低於同期美息，削投資者買港匯意欲。



●招商銀行：人民幣年底或高見6.65。



●滙豐商用版PayMe推「PayCode」。



●中國首6月出口增長6.1%，中美貿易總值跌9%。https://bit.ly/2XGmDeB



●科創板納入MSCI指數系列？MSCI回應：正密切關注。



●新股專輯：消息指百威亞太最遲下周一定價。https://bit.ly/2Gc0vTz



●次季全球個人電腦出貨量回升，聯想奪一哥地位。



●二手樓價指數終止3周升勢。



●中國6月份新增人民幣貸款為16,600億元人民幣，低過預期；M2貨幣供應按年增8.5%，亦低於預期。



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