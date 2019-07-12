全球經貿戰：倘特朗普加25%關稅　越南即時贏變輸

外國傳媒報道，越南被視為中美貿易戰贏家，主因是不少位於中國的生產線也搬至該國。不過，美國著名財經媒體彭博報道，越南擔心太陽能板成為美國總統特朗普徵關稅的下個目標。



市場研究機構凱投宏觀(Capital Economics)估計，倘若特朗普對越南所有貨品徵收25%關稅，該國由出口所得的收入將驟減25%，過去一年因貿易戰受益的經濟增長會一下子全數抹去。



報道指出，隨着愈來愈多企業將生產轉移到越南，美國對越南進口貨品金額也持續增加。單計6月，美國從越南進口太陽能板的規模按年勁增6.56倍。就此，越南非常擔心特朗普可能調高太陽能板關稅。



事實上，自5月開始，越南被美國列入匯率操縱觀察名單，特朗普6月又直指，越南是濫用制度最嚴重的國家，之後美國宣布，對南韓、台灣經由越南出口到美國的鋼鐵製品徵收456%關稅。



夏威夷亞太安全研究中心教授Alexander Vuving指出，越南官員非常緊張和困惑，他們不知道特朗普下一步是甚麼。越南貿易促進聯盟資深顧問Nestor Scherbey則表示，越南較不擅於迅速對華府的指控。



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