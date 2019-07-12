【中環剝花生】亂局揮不去 舖市可以睇清香港零售？
2019年07月12日 17:10
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香港近日的社會動盪，加上中美貿易戰仍然不明朗，嚴重打擊香港經濟，零售業、旅遊等環節首當其衝。
今集《中環剝花生》就由舖市資訊，第一手資料剖析香港零售業面對的嚴峻環境，從而了解香港經濟最新形勢；節目請來兩位舖市專家，盛滙商鋪基金管理創辦人李根興，以及美聯工商舖行政總裁黃漢成一齊食花生討論。歡迎網民發問，詳情請click入以下連結度睇啦！
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