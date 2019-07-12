全球股市未來18個月恐「直線式大冧」　原因是...

外國傳媒報道，研究機構Absolute Strategy Research首席投資策略師Ian Harnett警告，全球衰退風險正在升溫，預計未來18個月股市將出現「真實的直線式大冧」。



他指出，市場不應為聯儲局部署減息而興奮，因當局擔心經濟增長放緩及失業上升，令其需要實行「保險式減息」。他說：「我們不認為保險式減息是足夠的，因今年企業盈利不會是市場預期的增長7%，而是跌5%、甚至挫10%。」因此，目前股市市盈率會出現重大修正，而市盈率正是投資者非常關注的指標。



他又警告，預計未來18個月出現「直線式大冧」的其中一個原因是根據2013年諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學著名教授席勒(Robert Shiller)自研的「周期調整市盈率(CAPE)」顯示，目前美股市盈率已超過30倍，是1999年科網泡沫爆破前以來最高，同時高於1930年代大蕭條前泡沫，即目前是史上第2貴。他又指出，撇除CAPE，若計算慣常市盈率，目前是22倍，亦為1960年代以來最高。



除了股市估值高昂，他表示，據其自研的指標顯示，經濟衰退風險正在上升、信貸脈衝(credit impulse)則疲弱，預示失業趨升及股市趨跌。



所謂「信貸脈衝」，是由德銀經濟學家Michael Biggs在2008年首次提出，主要是強調支出也是一種資金流，故應該與信貸增長做比較。「信貸脈衝」是以信貸增長佔國內生產總值(GDP)比重計算出來。簡單地說，可理解為有多少貸款真的能投放到實體經濟。目前數值愈低，反映借出去的錢根本不能令經濟強勁，只是炒作居多。



經濟數據方面，Harnett表示，從美國「經濟前瞻指標」ISM製造業採購經理指數(PMI)過去12個月的表現可見，未來經濟是趨向疲弱；再者，全球銀行股表現乏善足陳，已預示了全球央行會減息，債市也有類似定價。惟相對減息，中美貿易戰去向更為關鍵。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



－－－－－－

想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/