中國經濟難題多！頂尖大學生畢業變失業　5年首見

美國著名財經媒體彭博報道，目前中國正面對不少難題。



報道估計，去年中國債務總額飆升至佔國內生產總值(GDP)271%，相比2008年全球金融海嘯前為164%。這意味着中國債務水平已十分高，可能會限制救市效果。



值得留意的是，中國下周一(15日)將公布第2季經濟增長，市場預計將從第一季的6.4%放緩至6.2%。一旦成真，雖然仍在官方設定6至6.5%區間，但將是逾20年以來最低增長。



同時有資料顯示，中國有關科技的創投熱潮恐已冷卻，第2季投資金額按年大跌77%，降至94億美元，投資數量也減少了一半。



最後，暑假來臨，反映一批應屆畢業生即將投入就業市場，中國今年的高校畢業生數量達到創紀錄的830萬，但就算是最優秀、最聰明的畢業生，也難以找到符合期望的工作。來自中國和海外頂尖大學的20多名學生向彭博透露，對就業市場很悲觀，有些人因而推遲畢業，或不去工作而選擇實習，因他們找不到合適的職位。



據萬事達卡財新BBD中國新經濟指數追蹤的月薪超過1萬元人民幣入門級職位比例，於5月降至8.7%，為約兩年最低。該指數追蹤的是被政府認定為戰略性行業的人力資本和技術密集型行業。



著名學府之一的復旦大學經濟學院約10%畢業生表示，暫未能找到工作，有大學職員表示，之前5年從未見過。

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