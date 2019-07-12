日本NEC推不設限薪酬制度　與美科企搶AI人才

日媒報道，日本電氣(NEC)表示，將在今年下半期針對年輕研究員推出不設上限的薪酬制度，將依據研究成果決定薪酬，年輕研究員進入企業首年年收入可能超過1,000萬日圓（逾72萬港元）。



報道指，以上這一新薪酬制度擬於10月起執行，符合資格的人才可能加薪；日本電氣允許研究人才迅速升職至管理層，年薪上不封頂。人才年薪無上限目標是與美國著名科企如Apple、Facebook等睇齊。



人工智能(AI)等領域的研究人員爭奪戰愈演愈烈，日本電氣旨在確保吸引優秀人才。公司社長新野隆表示，為參與國際競爭，必須改變人事制度。



他認為，日本電氣擅長的人臉識別(Face ID)等生物認證技術在國內外有非常大的潛力，考慮將它作為增長領域的一大支柱作重點培養。2020年東京奧運會的賽場就將採用日本電氣的人臉識別技術。



報道又指，在Facebook，除CEO以外的員工年薪中值去年接近22.9萬美元(約178.6萬港元)。在Facebook所處美國加州硅谷，一些員工的薪酬超過4,000萬日圓(約288.76萬港元)。



日本企業的年薪金額雖然開始追趕國際水平，但步伐略顯緩慢。今年較早前，UNIQLO母企迅銷公司宣布，將把2020年春季入職員工的起薪點提高2成。



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