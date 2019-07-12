安樂工程被指股權過度集中　散戶「坐艇」風險高

律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下的安樂工程集團(01977)上市過程惹起不少爭議，今日(7月12日)早上終於在聯交所主板掛牌，早段曾跌穿招股價1.2元，低見1.15元，收市報1.63元，成交額4.33億元。證券界指，由於安樂工程股權過度集中，小量成交足以令股價大幅波動，加上回撥予散戶的比例較正常高，已接貨散戶或承受股價急跌的風險。



根據安樂工程周四(7月11日)公布的分配結果，其公開發售超購約6.59倍。與一般上市公司超購15倍才觸發回撥機制不同，安樂超購15倍以下便將公開發售佔比由10%提高至20%，散戶變相被迫接多一倍貨。有指公司提高回撥比例至20%的安排亦不太常見，公司公告亦披露，計及大股東潘樂陶在內的前25大股東佔上市後已發行總股本91.09%，前25大承配人認購數目佔國際配售部分的84.48%。公告並提醒，鑑於股權高度集中於小部分股東，投資者應知悉即使小量股份成交，亦可能導致股價大幅波動。



信誠證券聯席董事張智威表示，安樂工程是非纏身，來自政府項目收入大增被質疑、上市前豪派息、主席惹官非等，加上股權高度集中隨時被證監會公開點名，「未來唔知邊個炸彈會爆」，股價可能大升大跌，建議散戶勿沾手。



此外，作為安樂工程集團執行董事及主席的潘樂陶，現時透過信託持有該公司63.48%股權。潘樂陶屯門寓所涉及僭建，今年四月被裁定違反《建築物條例》罪成，罰款兩萬元。招股資料顯示，潘樂陶正對裁決進行上訴。



據招股資料，2017年度來自政府收入按年大增逾三成至10.04億元，佔比增加2.9個百分點至20.2%。事實上，該公司年初也捲入水務署工程無公開招標的風波。潘樂陶回應指，過去二、三十年政府項目佔比一向為約15%，未有正面回應期內政府項目收入大增原因。



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