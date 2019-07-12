波場幣孫宇晨邀請特朗普　月底參加巴菲特午宴！

外媒報道，波場幣(TRON)創始人孫宇晨發布微博表示，他和股神巴菲特的這頓慈善天價午餐，將向美國總統特朗普發出邀請。據悉，午宴將於本月25日在三藩市傑克遜廣場的三星米芝蓮餐廳進行。



今天，美國總統特朗普在Twitter對比特幣、Facebook提議的數碼貨幣Libra以及其他加密貨幣提出批評，並要求它們的背後公司遵守銀行業相關規定。



鑑於特朗普表達他並不是比特幣的粉絲，孫氏於是在今天正式向特朗普發出邀請，希望他能夠與巴菲特，他本人和各位區塊鏈領袖一起共進午餐！他並相信經過這頓午宴，全世界沒有人會比特朗普更懂得區塊鏈。



一年一度的股神巴菲特慈善午宴拍賣於上月結束，成交價打破歷史紀錄，高達456.78萬美元﹙約3,562.88萬港元﹚。九十後的波場幣創始人孫宇晨公開承認是他投得這慈善午餐競拍。



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