全球經貿戰：中國採購美大豆按周勁減近八成

美國著名財經媒體彭博報道，美國商務部周四(11日)表示，在二十國集團(G20)峰會後，中國對美國農產品的購買量不增反減；上周中國購買了12.78萬噸美國大豆，按年大減約79%。



就此，美國總統特朗普直言失望，「他們到現在都沒有向我們偉大的農民買農產品，他們說會買，希望很快就開始！」



事實上，中國海關周五(12日)公布的數據也顯示， 今年6月大豆進口量651萬噸，大幅低於去年同期870萬噸；今年上半年大豆進口量僅3,827萬噸，按年大減15%。



內地官方媒體上周五(5日)發表文章警告，如果美方談判態度再度反覆，那麼，中國採購美國農產品的承諾「恐怕也會再出現反覆」，強調中方採購的美國農產品，是要能真正滿足國內的需求，過程也要兼顧國內企業和第三方的合理訴求。



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