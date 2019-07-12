【地產專題】東九龍上車盤　首期100萬有找？

東九龍區向來是置業熱門之地，區內生活配套設施齊備，前往各區的交通配套完善，即使想「過海」最快只需十餘分鐘車程，可以省卻不少交通時間。最重要的是，區內仍有樓價「4字頭」的住宅供應，首期低於「1球(即100萬元)」，絕對是上車客不二之選。



啟德區將發展為本港第二個核心商業區，今年5月初，區內更有住宅地皮以每呎1.96萬元天價售出，「麵粉」價比現時不少東九龍區傳統屋苑「麵包」價更高，相比之下，該區二手屋苑呎價相對仍然低水。其中，同坐落在牛頭角的得寶花園及嘉和園，兩盤向來屬東九龍區入場屋苑之一。



【得寶花園】交吉戶入場費465萬

牛頭角道3號的得寶花園，於1984年落成，共有8座大廈，附設名為牛下新城的商場，合共提供逾2,000伙住宅，全屬200餘至300餘方呎的細單位，為該區入場最低二手樓。香港置業譚征表示，該屋苑B座中層4室一房戶，實用面積254方呎，叫價465萬元，呎價18,307元，單位以交吉形式放售。



項目現有約15個放盤，佔約七成交吉放盤，當中200餘方呎的單位，叫價由465萬至550萬元。而本月錄約3宗成交，其中H座中層4室交吉戶，實用面積253方呎，成交價463萬元，呎價18,300元。



●八成樓按 月供萬六

上述入場單位以交吉放售，最多可承做八成樓按，首期要支付93萬元。而以現時普遍供樓息率約2.375厘，還款期25年計算，每月供款約16,455元。若買家為首置客，只需支付樓價的2.25%作從價印花稅，即約10.5萬元。



【嘉和園】單位面積大 550萬起

至於同區規模較小的嘉和園，位於牛頭角道19號，由3座大廈組成，物業樓齡42年，共提供逾680伙。該盤單位面積較大，介乎300餘至400多方呎，現時有約4個放盤。當中A座高層B室，實用面積346方呎，叫價550萬元，實用呎價15,896元。屋苑上月至今仍未錄得成交，而5月則售出4伙。其中，B座低層A室，實用面積同屬346方呎的單位，以533萬元沽出，呎價15,405元。



●叫價較年初漲一成

以該單位放盤價計算，最高貸款額為440萬元，首期110萬元，首置買家需支付約12.4萬元從價印花稅。以現時普遍供樓息率約2.375厘，還款期25年計算，每月供款約19,463元。市場人士指出，嘉和園本年初叫價約由500萬元起，現時入場叫價已上漲約一成。



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