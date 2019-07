【深度解構】中美貿戰似1930年代大國興衰交替？

中美貿易戰發展至今,仍然是崎嶇滿途,美國總統特朗普看似佔上風,但「金融大鱷」透過深入研究過去500年歷史,發現美國絕非穩贏,目前更有1930年代經濟「大蕭條」迹象。當年最終引發世界大戰,亦是英國真正沒落,美國成為「一哥」的歷史里程碑。



外國傳媒報道,全球最大對沖基金Bridgewater創辦人、回報跑贏「國際大鱷」索羅斯,而被市場冠以「鱷王」號稱的達利奧(Ray Dalio)於過去兩年,已不斷警告全球民粹主義興起、並會蔓延,今年較早前更警告美國「資本主義」存在真實威脅,以往讓人白手興家的「美國夢」被粉碎。其預言似乎正不斷讓人信服。事實上,他在全球金融界地位舉足輕重,言論一直惹起注視。



他最近接受外國媒體訪問時表示,建議投資者看一本書,因它的分析與目前全球形勢相似,若要洞悉未來,就非看不可!



【必睇這本書】

該書名為《霸權興衰史:1500年到2000年的經濟變遷和軍事衝突》(The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict From 1500 to 2000)。



作者是英國歷史學家、耶魯大學教授,專攻國際模式與戰略歷史的保羅甘迺迪(Paul Kennedy)。該書是1987年首次出版,探討了1500年到1980年間大國興衰史,以政治和經濟等方面深入分析,並預測了中國、日本、歐洲共同體、蘇聯,以及美國在20世紀末的發展。



書的內容是從1500年開始,仔細研究全球霸權興衰,詳述它們的生命周期是怎樣。1500年是當代歷史的開端,每個權力都是由經濟霸權決定,當該國因軍事和支出過度緊張,伴隨着對社會其他方面缺乏投資時,霸權就會開始末落,整體國力繼而下降。甘迺迪認為,1980年的美國與第一次世界大戰時的英國相似,即國力已見頂,並開始進入衰落周期。



達利奧說:「我認為我們正進入一個非常類似的時期,就是1930年代!這是我未看這本書之前已有的觀點。」在他而言,正看到一個走下坡的美國,與一個正抬頭的中國,是全球秩序轉變的初階。他說:「這動態在歷史上已出現過很多、很多次,我認為,要清楚認識它是十分重要。」



簡而言之,達利奧擔心美國前景,並相信「不平等(主要是貧富懸殊)」應被視為「國家緊急狀態」,否則世界各地不斷變化的權力動態,將對美國造成特別嚴重的打擊。



他透露,自己花了特別多時間去研究過往500年歷史,尤其集中鑽研儲備貨幣(即世界主要貨幣),希望能幫助他了解目前全球形勢及如何自處。在他的研究過程中,發覺上述書藉給了極大啟發。



【目前似1930年代?】

達利奧多次警告,目前全球狀況可與1930年代相提並論,下一場金融危機不是2008年金融海嘯,而是衝擊資金主義及民主制度。



他認為,下次金融危機雖然不會立即爆發,但會在數年內出現,或許是2020年至2021年內,政治及社會局面將走向極端,情況與1930年代末期很類似。



他說:「我看到未來(2020年至2021年)會有其他主要問題,是伴隨着債務、退休金、醫療開支、貧富懸殊的綜合影響,引發極端民粹主義,屆時央行的貨幣政策將更難扭轉困局,因為美國的減息空間有限,歐洲及日本更沒有減息空間,令量化寬鬆(QE)效果不彰。」



他提到,在2008年,無論是甚麼派別的人,都會同意「救市」。不過,隨着這十年救市引發資產膨脹後,社會就開始「兩極化」,最主要原因是有人能追逐到這場資產膨脹大浪,尤其是股票持有者,但只是極小數;更大部分人是猶有餘悸,不斷錯過升浪,這就造成了貧富懸殊持續惡化。



他說:「全世界的民粹主義增長之所以那麼迅速,是因為很多失望的人發現資本主義已不再管用。一旦經濟下滑,國與國、民與民之間的衝突將很可能增加。如果社會上大部分人都不再愛資本主義,那麼,它與民主就會受到威脅。」



舉例來說,1930年代在1929年10月華爾街發生特大股災後,聯儲局急速減息並大印銀紙,與2008年一樣。到了1930年代中期,美國股市及風險資產反彈,與2008年至今一樣。不過,1930年代不是很多美國人擁有股票,令最富有的人只佔總人口約10%,其餘90%只是平民,與現時一樣。



達利奧指出,若要說明時期,目前情況猶如1935至1940年!他說:「我不能說未來與1930年代一樣,但我想說的是一定有關連,我們會看到差不多的情況。」



那麼,可以避免嗎?他說:「這取決於人們能否以平靜、做實事的態度去解決問題,仰或選擇情緒、互相攻擊。」



