估中87年股災專家：7月2日起看淡股市　最重要原因是...

外國傳媒報道，被金融界視為「金童」、曾與「國際大鱷」索羅斯及其前軍師德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)合作，但作風低調的Milton Berg Advisors行政總裁Milton Berg最新警告，早在7月2日當日已「變熊」，看淡美股。他的兩個投資組合今年以來回報已逾20%。



他在接受外國電子媒體訪問時表示，其中一個讓他看淡目前股市的重大原因是：在他觀察的超過100指標顯示，只有「兩個」與之前股市見頂(2007年)時的徵狀不脗合！換言之，歷史告訴他要離場了。



或許投資者對Milton Berg認識不深。他被稱為「金童」，在1987年華爾街特大股災的一年，創造了回報93.5%的奇迹。他早在當年9月第3周，向公司提交了一份長達35頁的報告，詳述當時市場的風險。基於判斷，他開始大量買入看跌期權，結果10月就上演「黑色星期一」，美股單日暴冧兩成。



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