新盤UPDATES︰皓畋月內連沽3伙　形薈售逾3千萬

市區新盤連環錄得多宗大額交投，無論低座特色戶以至高層大單位，售價動輒數千萬元，反映該類物業的市場需求殷切。



●OASIS KAI TAK低座特色戶以4680萬沽出

會德豐地產位於啟德的OASIS KAI TAK，剛售出低座C座2至3樓B室特色戶，實用面積1,360方呎，天台面積619方呎，成交價4,680萬元，呎價34,412元。



●形薈高層戶逾3,000萬獲承接

新鴻基地產(00016)旗下筲箕灣形薈，第1A座32樓D單位，實用面積889方呎，以3,029.4萬元獲承接，料創項目單一單位售價新高，呎價34,076元。



●皓畋月內連沽3伙 套現逾1.1億

嘉里建設(00683)的何文田豪宅盤皓畋，剛再錄得承接，售出單位為第9座18樓B室，實用面積958方呎，售價3,480萬元，呎價36,326元。項目本月已暫沽3伙，套現逾1.1億元。



●南津‧迎岸再錄終止買賣個案

據一手銷售資訊網資料，恒基地產(00012)旗下香港仔南津‧迎岸，原本於2018年3月售出的5樓B單位，實用面積265方呎，當時成交價559.2萬元，已列明為終止買賣，項目至今累錄兩宗同類個案。



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