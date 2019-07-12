樓價UPDATES︰太古城呎租水平創新高

多個屋苑本月租務交投活躍，刺激租金續升。鰂魚涌太古城7月份暫錄約20宗同類個案，平均實用呎租約45.8元，創歷來新高。《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●太古城南天閣高層A室，實用面積592方呎，以兩房間隔，望內園景。單位舊租約尚未完結，但由於業主可安排睇樓，加上議價後願減1,000元，剛以2.9萬元租出，實用呎租49元。



●踏入月中，多個豪宅屋苑陸續破悶局。西區寶翠園5座高層B室，實用面積1,110方呎，以三房包括套房及連工人套房間隔，享海景及市景。單位放盤逾一年，原開價3,680萬元，略減約42萬元，以3,638萬元轉售，實用呎價32,775元。屋苑現時約有70個放盤，叫價由1,650萬元起。



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九龍區



●近期多區均現內地學生合租情況，紅磡海濱南岸2座中層G室三房戶，獲該類租客以2.9萬元承租，以實用面積593方呎計，實用呎租48.9元。是次並預繳一年租金，共涉金額約34.8萬元。



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新界區



●大圍名城七月租賃成交亦暢旺，至今已錄約9宗。該行周偉航表示，項目1期5座中層SC室，實用面積959方呎，以四房包括套房設計，成交月租3.5萬元，實用呎租36.5元。



●之前租金曾回落的天水圍嘉湖山莊，受惠暑假旺季來臨，本月錄得約13宗個案，平均實用呎租升至約25元。項目麗湖居6座中層F室兩房戶，實用面積442方呎，近日以1.15萬元租出，實用呎租26元。



●上水威尼斯花園1座低層C室兩房戶，實用面積436方呎，以516萬元易手，實用呎價11,835元。原業主於2011年以195萬元入市，8年升值約1.6倍。



●而部分單幢物業售價低於「四球」，亦不乏上車人士吸納。祥益黃文樂稱，屯門金邦大廈低層F室，實用面積285方呎，以兩房間隔，買家見單位附有裝修，加上業主願累減20萬元，故以380萬元即睇即買，實用呎價13,333元。



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