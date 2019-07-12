怕咗特朗普？中國大疆擬在美設生產線

外國傳媒報道，全球無人機產業「領頭羊」中國大疆創新(DJI)，計劃在美國組裝生產部分無人機。分析認為，大疆此舉是為了釋除疑慮，因為美國政府內有成員擔憂，該公司的無人機可能會將敏感的監控數據傳送至中國。



報道引述大疆指出，該公司將重新利用位於加州的一個倉庫，在當地組裝一款受美國歡迎的新型無人機。在當地的組裝量料僅佔全球總產量的一小部分，惟可以幫助公司滿足一些美國聯邦政府的要求。



無巧不成話，大疆日前宣布，該公司兩項新型產品的高安全無人機科技，罕有地通過美國內政部審核，沒有發現資料外傳問題，高安全性得到驗證。



此外，該公司還將構建一些具有一系列「政府專用」新功能無人機。該系列的無人機沒有無線傳輸資料功能，只會將收集的數據保存在系統上，並且僅在着陸後才能從機器上取出訊息。



外媒早前報道，美國及加拿大現時的政府及民用無人機，近80%都由大疆供應，報道又暗示在華為被封殺後，大疆好可能成為美國政府下一個目標。



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