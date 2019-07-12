魯大師：上半年Android版iPhone 8假機最多！

內媒報道，360集團旗下，正申請在港上市的智能硬件系統評測服務商魯大師在官微發布最新「手機假機榜」，數據統計周期從今年1月1日至6月30日。數據顯示，今年上半年共驗機455.315萬次，驗出假機5.55萬次，比例為1.21%。



魯大師指出，在統計數據中發布已推出市面兩年的iPhone 8成為假機最多的型號，蘋果公司(Apple Inc.)iPhone手機依舊霸榜。



Apple佔據假機排行榜首位已經是見怪不怪的事，由於其價格高利潤空間大，所以一直被造假份子青睞。除了Apple外，三星旗艦S10+亦成為了造假份子的第二個選擇。



在魯大師發布的假機榜單中，iPhone共有3款手機上榜，三星也有3款。魯大師驗出的所有Apple假機，都是搭載Android系統，而並非搭載iOS的翻新機。



除了Apple和三星外，小米和美圖也在最熱排行榜佔有一席之地。美圖T8作為一款偏小眾的手機能夠上榜實在出人意料。



另外魯大師還發布了一份頗有意思假機地圖。數據顯示，在過去的半年中，假機最多的省份為廣東省，佔比13.9%；其次是山東，佔比8.8%；浙江省佔比6.8%。



簡單分析來看，沿海省份工業發達，零部件生產集中，同時也是很多網商製造銷售渠道，所以容易滋生假機產業。



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