特朗普又嚟料！關稅是「偉大的」　中國似墨西哥

美國總統特朗普最新在其社交媒體Twitter帳戶留言，說：「如果你一個大的『豬仔錢罌』，而且多年來被其他國家佔便宜(已去到不能相信的水平)，關稅是一個很好的談判工具、一個偉大的收入來源，最重要的是一個強大的方式讓公司回來美國，讓那些離開我們，到了其他國家的公司返回家鄉！」



他說：「我們愚蠢地將30%的汽車業務給了墨西哥。如果關稅繼續保持在較高水平，他們全部都會回來，而且速度很快。不過，我對與墨西哥達成的協議感到非常高興，如果他們履行的話(我認為他們會這樣做)。與墨西哥達成協議的最大部分尚未透露！」



他又說：「中國是類似的，撇除他們貶值貨幣和補貼公司，以減少25%關稅的影響之外。到目前為止，對(美國)消費者影響不大，公司將搬遷到美國。」

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



－－－－－－

想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/