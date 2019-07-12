全球經貿戰：中方要談判有進展　才大量購美農產品

美國著名財經媒體彭博報道，美國總統特朗普周四(11日)埋怨中國未兌現承諾，增加採購美國農產品，報道引述中國官員指，在貿易談判取得具體進展前，中國不會大量購買美國農產品。



該中國官員透露，中國已開始準備購買包括大豆在內的美國農產品，但在貿易談判取得進展前，不會大量購買，只會小量採購。



美國商務部周四(11日)表示，在二十國集團(G20)峰會後，中國對美國農產品的購買量不增反減；上周中國購買了12.78萬噸美國大豆，按年大減約79%。



中國海關周五(12日)公布的數據也顯示，今年6月大豆進口量651萬噸，大幅低於去年同期870萬噸；今年上半年大豆進口量僅3,827萬噸，按年大減15%。

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