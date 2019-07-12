美銀：金融市場升浪恐9月止步！因「防禦性減息」...

減息預期升溫推動美股再創新高，惟分析認為，隨着美國聯儲局年內減息漸成事實，新興市場資產今年以來的升勢將於9月見頂。



美銀美林策略師David Hauner和Paul Ciana表示，在聯儲局7月減息前，新興市場資產會進一步上漲，但在8月會因波流動性欠佳導致可能下跌，9月若聯儲局第二次放鬆貨幣政策，歐洲央行也開展減息，新興市場資產就可能進一步向着全年高峰邁進。



惟好景不常，該行指，聯儲局的「防禦性減息」會就此結束，「那時，目前的金髮女孩情景(Goldilocks scenario)可能會停止。」



「金髮女孩情景」是比喻為景氣溫和復甦、但通脹又不過熱的好時光，這是經濟學家在1990年代，以格林童話故事《金髮女孩與3隻熊》，來形容當時克林頓總統執政時期美國經濟。



這故事的內容是：有一位金髮女孩走到3隻熊的家裏(熊不在家)，看到餐桌上有3碗粥。一碗太熱，她不吃；一碗太冷，她也不吃；她最後只挑不冷不熱的那碗來吃，吃完後便睡一頓香甜的覺。

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