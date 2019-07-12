夜市UPDATES：道指及標指再破頂　港夜期倒跌

聯儲局7月減息成定局，繼續推動美股上揚，道指及標指再創歷史新高。道指目前報27,226點，升138點，最高見27,248點，漲160點；標指報3,005點，升6點；納指報8,219點，升23點。



美國周五(12日)公布的經濟數據繼續支持減息。該國6月生產物價指數(PPI)按月僅上升0.1%；按年則升1.7%，創逾兩年最低升幅，顯示通脹壓力依舊偏低。



外圍股市向好，惟港股期指夜市未見受惠，目前報28,458點，跌81點，轉炒低水14點。此前，中國宣布，將對向台軍售的美國企業實施制裁，市場憂慮中美緊張關係升溫。



中美貿易戰方面，著名「鷹派」代表、美國白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)最新表示，媒體對中美貿易戰的報道並不準確、不可靠，甚至點名批評《華爾街日報》的報道是「垃圾」。



他說：「我對投資者的建議是：要對中美貿易談判過程保持耐性，不要相信任何中國或美國的媒體報道，除非報道是引述美國總統特朗普或貿易代表萊蒂澤的言論。」



他指出，當中不少中美媒體報道是「垃圾」，是作故事。不過，他沒有明確表示哪些報道，只透露目前中美貿易談判處於「安靜期」，萊蒂澤及美國財長姆紐欽將在不久未來前往北京。



至於後市，被金融界視為「金童」、曾與「國際大鱷」索羅斯及其前軍師德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)合作，但作風低調的Milton Berg Advisors行政總裁Milton Berg最新警告，早在7月2日當日已「變熊」，看淡美股。他的兩個投資組合今年以來回報已逾20%。



他在接受外國電子媒體訪問時表示，其中一個讓他看淡目前股市的重大原因是：在他觀察的超過100指標顯示，只有「兩個」與之前股市見頂(2007年)時的徵狀不脗合！換言之，歷史告訴他要離場了。



或許投資者對Milton Berg認識不深。他被稱為「金童」，在1987年華爾街特大股災的一年，創造了回報93.5%的奇迹。他早在當年9月第3周，向公司提交了一份長達35頁的報告，詳述當時市場的風險。基於判斷，他開始大量買入看跌期權，結果10月就上演「黑色星期一」，美股單日暴冧兩成。



【21:30】美股近日牛氣沖天，道指周四首次升穿27,000點後，周五早段升勢未止，道指續漲86點，高見27,174點，連續3日創新高，納指亦升17點至8,213點。



道指過去1,000點升幅中，微軟居功至偉，期內股價累積漲幅達53%，市值於今年4月突破1萬億美元，股價周五早段報138.76美元，升0.26%。富國銀行把微軟目標價由145美元調高至160美元。



高盛調高社交媒體Snap投資評級至買入，理由是用戶恢復增長，Snap股價早段漲3.47%至16.11美元。



德國福士汽車宣布投資26億美元在福特汽車的自動駕駛汽車項目Argo AI。福特股價早段報10.28美元，升0.83。

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