深創板首掛三隻松鼠仔敲鐘　創A股先河

中港新股上市儀式通常都會安排公司高管敲吓鐘，或者敲吓鑼。之不過，尋日深圳創業板就開創咗一項A股先河，敲鐘嘅竟然係三隻「松鼠仔」！



講梗嘅係賣堅果類零食起家，被稱為「零食界小米」嘅知名內地電商三隻松鼠(300783.SZ)，公司尋日喺深圳創業板首掛，發行價14.68元(人民幣‧下同)，開市即高開報17.62元，較發行價升20%，之後冇耐就爆上44%後漲停板收市，收報21.14元，市值升近85億元。



有趣嘅係，創辦人章燎源自己放棄敲鐘，改由公司吉祥物，即係三隻松鼠仔上台代勞，現場洋溢一片歡樂氣氛。



公司嘅股價雖然節節上升，但換手率僅0.13%，擺明投資者認為仍未升夠啦。而章燎源合共持有公司44.5%股份，持股數1.74億股。按照昨收市價計算，佢副身家已經超過36億元。



三隻松鼠喺2012年成立，發展7年，由當初5人到依家5,000人，由淘寶店到成為上市公司。公司嘅產品現覆蓋堅果、乾果、花茶同零食等12大產品類別，平均每年售出堅果1.9億袋。章燎源就話，計劃將今次IPO籌得嘅6億元，部分會用喺主要二、三線城市開設100家門店咁話。



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