大摩奇準分析員：3大原因今季美股要瀉一成

2019年07月12日 22:19
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    外國傳媒報道，近年測市奇準的摩根士丹利首席美股策略分析師Michael Wilson再次警告，股市在第3季、即目前起到9月底，恐急速調整一成。原因有三：

    【1、聯儲局】
    他認為，美國聯儲局在7月減息已無懸念，但太遲了！如果今次聯儲局減息被視為「減息周期」的開端，股市就會有負面反應。他相信，市場將會醒覺衰退愈來愈近。

    【2、企業盈利】
    由7月15日起，美國企業將踏入業績期。目前市場預計，整體美企盈利將按年下跌2%，惟他警告，太樂觀了！

    【3、季節性】
    數據顯示，自1990年以來，股市回報最惡劣的90日是7月13日至10月12日期間！他估計，美股第3季難免要下跌10%左右。

    由於Wilson近年測市準繩，被媒體評為「最準確華爾街分析員」，故其言論值得參考。

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