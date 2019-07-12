金斯瑞發盈警　料虧損達4420萬美元

金斯瑞生物科技(01548)發盈警，預期截至2019年6月30日止6個月錄得約2940萬美元至4420萬美元的虧損，而2018年同期則錄得約1760萬美元盈利。



公司解釋，在傳奇生物科技美國公司、傳奇生物科技愛爾蘭有限公司和Janssen Biotech, Inc.的合作專案上，為推進嵌合抗原受體T細胞(CAR-T)藥物的開發、生產及商業化而在美國和中國開始的臨床試驗所產生的研發費用大幅提高；在開發新的細胞治療管線(如針對血液瘤、實體腫瘤、感染性疾病及自身免疫病等疾病的治療)及進一步加強自有的綜合性細胞治療平臺上的研發投入顯著增加；及通過招聘更多有經驗的人才及改善員工激勵政策來加強人才儲備從而促進業務發展。



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