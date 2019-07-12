財經評論：政治市扭曲周期　股債齊升代價大

今年全球經濟備受貿易戰影響，但資產價格卻氣勢如虹。近日美國聯儲局主席鮑威爾發表的言論，大抵已落實年內減息方向，消息刺激美股迭創新高，而美國債息反彈力度卻依然有限，傳統股升債跌的說法似乎不再管用。全球投資市場異象頻生，到底葫蘆裏賣的是甚麼藥？



歸根究柢，正是各國貨幣政策的華麗轉身，令市場流動性大增，從而推升投資市場。就如中美兩國出於政治上的考慮，容不下市場的自然調整，進而採取措施扭曲周期運作。歐洲央行亦迫於形勢，直言準備減息甚至重開印鈔機。但歷史告訴大家，揠苗助長式的人為操作，市場最終必須付上代價。



美國明年大選，特朗普為了爭取連任，早在去年已向中國發動貿易戰，中國正面對經濟增長放緩及走資壓力，內部需求轉弱。在上月底二十國集團峰會，中美元首會面，表面上是美國放生了華為，中國承諾購買更多美國貨品。至今兩周已過，雙方都未見太積極跟進事件，顯見兩國的矛盾並未得到化解。相反，持續的角力，更隨時會令貿易戰再度升級。



為了應對經濟下行壓力，中國在年初已開始銳意擴大社會融資規模，口裏說貨幣政策不能鬆，實際上政策基調已轉向相對寬鬆。至於美國，貿易戰下經濟不可能毫無損傷。特朗普多次向聯儲局施壓減息，即使最近公布的美國就業數據強勁顯示暫沒減息的迫切性，但近日鮑威爾在聽證會的言論，顯然還是順從了總統意志，月底的議息會議，將會得到印證。



全球央行的貨幣政策轉向，令市場流動性大增，但由於受到貿易戰的影響，實體經濟受益程度不大。事實上，今年鐵礦石價格升、黃金價格升、虛擬貨幣重現炒風，資金湧入金融資產，造成股債齊升的現象，美股不斷創新高，美債息卻在低位徘徊，債券避險功能失色。



面對當前的環境，投資者容易迷失方向。但必須謹記，資產價格終歸不能離開基本面這個大原則。事實上，當大家發現，貿易戰持續，將抵銷減息的效用，全球經濟增長將進一步放緩，股市表現終歸難敵地心吸力。



如今國際局勢已非太平盛世，政治風險不斷升溫，貨幣政策長期被扭曲，滿足了短期的政治欲望，可金融資產泡沫化，各地債務問題持續惡化，埋下市場極端波動的伏線，只怕最終離不開一場全球性的金融風暴，才得以撥亂反正，重納增長軌道。



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