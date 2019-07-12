三星Note 10手機真身照片　錯誤流出！

外媒報道，距離今年三星另一款旗艦手機Galaxy Note 10正式發布日還有差不多一個月，但是粉絲們不需要等到下個月才可看到這款手機。因為，該手機的真機照片已經無意中由FCC(美國聯邦通訊委員會)錯誤地漏出。



三星計劃於8月7日舉辦Galaxy Note 10發布會。對於曝光照片，三星沒有即時回應。周四，FCC給這款即將推出的三星智能手機發布了常規認證文件。一份專注於測試環境的文件包括幾張照片。



這些照片顯示，Galaxy Note 10不包含耳機插孔，伯背部配備三鏡頭相機。而Galaxy Note系列手機特點是擁有大屏幕和S-Pen手寫筆。去年8月發布的Galaxy Note 9型號的售價由999美元起。



美國政府要求在美國銷售的每部智能手機都可連接Wi-Fi，藍牙或蜂窩網絡，才可獲得FCC認證。三星在6月27日的一封信中要求FCC保密，包括照片和其他訊息在手機正式發布之前不能對外洩露。



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