昊天國際建設斥8000萬元購藝術品

昊天發展集團(00474)及昊天國際建投(01341)公布，昊天國際建設有條件同意收購而賣方有條件同意出售待售資產，總代價8,000萬元將於完成時由昊天國際建設按代價股份價格向賣方或其代名人配發及發行代價股份悉數償付。



代價股份總數為數2.75億股相等於經配發及發行代價股份而擴大之昊天國際建設股份總數約6.23%；代價股份價格每股代價股份0.29元，較最後交易價折讓約9.38%。



昊天國際建設(即昊天發展之間接非全資附屬公司)配發及發行代價股份構成昊天發展之視作出售交易。



待售資產為6組繪於畫布及畫紙上之藝術品，即(i)《暴風雨刮了一夜》－艾

軒；(ii)《十八羅漢（18張）》－劉小東；(iii)《河》－劉煒；(iv)《天天風景》－劉

煒；(v)《毛澤東－中國的朱砂》－嚴培明；及(vi)《無題》－方力鈞。



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