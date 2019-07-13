東方日報B2：炒減息如癡如醉　美股連日破頂

美國聯儲局減息幾成定局，刺激美股近日連環破頂，標指本周三首度突破3,000點後，道指周四首次升穿27,000點，連續刷新兩個里程碑。雖然有投資大師潑冷水，指大市已見頂，但美股周五早段續做好，道指漲160點，高見27,248點，連續三日創新高；標指升6點，報3,006點；納指漲25點，報8,221點。



道指由26,000點漲至27,000點實在得來不易，足足相隔541天或372個交易日，遠多過由25,000點衝高至26,000點所花費的短短12天。而且本輪衝關過程可謂驚濤駭浪，去年第四季道指一度技術上陷入調整，引發牛市快將結束的憂慮。



不過，聯儲局今年初暫停收緊貨幣政策，令股市逐步收復失地，近期漲勢更愈見凌厲，現時標指已超過受訪分析員平均給予的2,950點今年底目標。投資公司Farr Miller & Washington創辦人法爾指，缺乏企業盈利增長與資產負債表改善等利好因素下，股市依然上漲，聯儲局肯定是升市的最大原因。



事實上，聯儲局主席鮑威爾周四在參議院銀行委員會聽證會上重申，會「採取適當行動以延續經濟擴張。」最新利率期貨顯示，聯儲局本月底減息0.25厘已經沒有懸念，今年底前更勢合共減息三次。



Prudential Financial首席市場策略員指，聯儲局減息令美元匯價下跌，將有助標指成分企業的海外收入，對盈利帶來正面影響，高負債企業亦受惠減息。他又預期，倘關稅問題獲得解決，股市將繼續上揚，並認為如果減息後，經濟情況沒有進一步轉壞，這將是最理想的情況。



瑞銀財富管理環球投資總監黑費勒指，聯儲局幾乎肯定數周內減息，建議持有現金及股票比例較短期美債為高。



儘管如此，CFRA首席投資策略員斯托瓦爾警告，倘利率沒有下降，股市將頗快出現調整。他又指出，自第二次世界大戰爆發以來，聯儲局減息後首六個月，股市平均漲10.3%，減息一年後累漲14%。野村認為，現時股市的風險是市場不滿足於聯儲局本月減息，還要求當局進一步放鬆政策。



此外，投資名宿、黑石私人財富副主席韋恩(Byron Wien)認為，現時美國經濟正在增長，聯儲局不必減息。他又預期標指於3,000點水平整固，意味全年維持約20%漲幅。今年1月，韋恩於其發表的「十大驚奇」估計標指今年漲15%。



值得留意的是，下周開始出籠的美企第二季業績，或是美股短期進一步破頂的最大阻力。貿易戰及環球經濟增長放緩憂慮，企業最近紛紛下調業績指引，分析員亦估計第二季純利將按年倒退2.9%，勢是三年來首次連續兩季下滑。



BTIG首席股市及衍生工具策略員伊曼紐爾則相信，基於市場對盈利沒有太有期望，對股市整體上不會帶來太大負面影響，企業業績將榮辱互見。



美國數據方面，6月消費物價指數按年升1.7%，高過預期的增1.6%，扣除食品和能源則升2.3%，亦多過預期2.1%升幅。美國政府6月財政赤字降至85億美元，惟今年度首9個月財赤仍擴23%至7,470億美元。



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