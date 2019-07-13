百威亞太擱置上市！母公司股價急挫3%

全球最大啤酒生產商百威英博(AB InBev)宣布，考慮到當前市況，決定擱置分拆百威亞太(01876)在港上市計劃。



百威英博周五在一份聲明指，在現階段不會繼續推動百威亞太的上市集資，主要由於多項因素，其中包括「目前的市場條件」，並稱未來將密切留意市場情況，持續尋求提升股東價值的選項，優化業務並推動長期增長。



此前已有消息稱，百威亞太不會按計劃在周五(12日)為招股價定價。該公司擬發售近16.3億股，5%在港公開發售，其餘國際配售，每股招股價介乎40至47港元，集資額逾760億元，將是今年以來全球最大規模的新股集資，股份預計本月19日主板掛牌。



百威英博在美國掛牌的預託證券(ADR)急跌逾3%，報86.85美元。



事實上，中美貿易戰及修訂《逃犯條例》導致香港社會動盪不安雙重打擊下，香港市場氣氛轉差，連同百威亞太，一個月內已經有兩家公司煞停在香港上市的計劃。



於6月13日，亞太區物流地產平台ESR Cayman(01821)宣布，已決定押後在香港聯交所上市的計劃。ESR表示，與聯席全球協調人磋商後，決定在此刻將不會進行全球發售，又感謝投資者的支持。



ESR原計劃發行5.6億股，每股招股價介乎16.2至17.4元，集資最多97.56億元。該公司原定於6月20日掛牌。

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