美股收市：道指升243點　與標指納指齊創新高

投資者已幾乎肯定聯儲局7月減息，美國股市持續上漲，三大指數周五高開高走，齊創收市新高。道指收報27,332點，升243點或0.9%；標指收報3,013點，升13點或0.46%，首次突破三千大關收市；納指收報8,244點，升48點或0.59%。



總結全星期，道指、標指、納指分別累升1.52%、0.78%和1.01%。



陶氏化學周五急升逾4%，為道指表現最好的成分股。消費股持續上漲，3M和家得寶分別收市上摻2.54%和1.96%。



科技股個別發展，亞馬遜和蘋果公司升幅介乎0.5%至0.77%；Netflix則逆市下挫1.65%。



中美貿易戰方面，著名「鷹派」代表、美國白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)最新表示，媒體對中美貿易戰的報道並不準確、不可靠，甚至點名批評《華爾街日報》的報道是「垃圾」。



他說：「我對投資者的建議是：要對中美貿易談判過程保持耐性，不要相信任何中國或美國的媒體報道，除非報道是引述美國總統特朗普或貿易代表萊蒂澤的言論。」



他指出，當中不少中美媒體報道是「垃圾」，是作故事。不過，他沒有明確表示哪些報道，只透露目前中美貿易談判處於「安靜期」，萊蒂澤及美國財長姆紐欽將在不久未來前往北京。



至於後市，Seven Points Capital合夥人Michael Katz坦言，投資者不能與聯儲局「對抗」，相信牛市持續強勁，未來升勢有望維持，稱「只要市場繼續上漲，我們就要持續趁低買入，不要與趨勢抗衡」。



被金融界視為「金童」、曾與「國際大鱷」索羅斯及其前軍師德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)合作，但作風低調的Milton Berg Advisors行政總裁Milton Berg最新警告，早在7月2日當日已「變熊」，看淡美股。他的兩個投資組合今年以來回報已逾20%。



他在接受外國電子媒體訪問時表示，其中一個讓他看淡目前股市的重大原因是：在他觀察的超過100指標顯示，只有「兩個」與之前股市見頂(2007年)時的徵狀不脗合！換言之，歷史告訴他要離場了。



或許投資者對Milton Berg認識不深。他被稱為「金童」，在1987年華爾街特大股災的一年，創造了回報93.5%的奇迹。他早在當年9月第3周，向公司提交了一份長達35頁的報告，詳述當時市場的風險。基於判斷，他開始大量買入看跌期權，結果10月就上演「黑色星期一」，美股單日暴冧兩成。



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