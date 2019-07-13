香港問鼎全球「集資王」充滿懸念　港交所恐見財化水

中美貿易戰及修訂《逃犯條例》導致香港社會動盪不安雙重打擊下，香港新股市場氣氛轉差，除了百威亞太(01876)上市計劃擱置之外，有傳阿里巴巴來港集資額減半至100億美元。今年香港問鼎全球「集資王」充滿懸念，香港交易所(00388)亦恐見財化水。



全球最大啤酒生產商百威英博(AB InBev)周五(12日)宣布，考慮到當前市況，決定擱置分拆百威亞太在港上市計劃。百威亞太原計劃發售近16.3億股，集資額最多逾760億港元，原定本月19日主板掛牌，有望成為香港歷來第5大新股集資王。市場消息透露，其初步已錄得約9倍超額認購，凍結資金逾380億港元。根據彭博社數據，即使該股以招股價下限定價，也將成為今年全球最大的IPO，超過召車App公司Uber的81億美元(約633億港元)的新股發行規模。



另一邊廂，中國電商平台阿里巴巴來港第二上市的計劃亦恐有變數，外媒早前引述消息指，阿里來港的集資額，預期會由市傳的200億美元，大削一半至100億美元。



此前，會計師行羅兵咸永道預料，計及兩間集資超過500億港元的超大型新股、3至5間集資約100億港元及約80間集資約10億港元的新股上市，香港在全球新股集資排名上料可坐亞望冠。今年上半年，香港新股市場集資額按年增35%近700億港元，僅次於紐約證券交易所和納斯達克，位列全球新股市場第三。



港交所2018年度新股集資額合共錄得360億美元，力壓紐交所重奪新股一哥地位。惟隨着失去百威亞太這隻超大型新股，以及阿里巴巴傳縮減上市集資規模後，加上新股市場轉吹淡風，或不利新股上市後的交投量，對港交所的交易費收入亦造成直接影響，今年新股「集資王」地位或將不保。



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