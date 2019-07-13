Fb洩私隱案　傳獲准以50億美元達成和解

外媒引述消息報道，美國聯邦貿易委員會(FTC)以3:2的投票結果，批准與社交網絡Facebook(Fb)就私隱相關問題達成和解協議，並結束調查。



據悉，Fb須支付高達50億美元(約391億港元)的罰款，為FTC史上最大的私隱違規罰款，亦是迄今為止針對Fb一系列問題的最重大行動。



FTC和Fb於2011年達成和解，Fb協議不會在未有得到用戶同意下收集並分享個人資料。但去年3月Fb被揭發有8,700萬用戶個人資料遭英國政治顧問公司「劍橋分析」盜用後，FTC開始調查Fb有否違反和解協議。



Fb今年發布首季業績時，已提及因用戶私隱外洩一事，可能面臨被FTC罰款高達50億美元，期內需為此撥備30億美元(約234億港元)，導致純利按年銳減51%，至24.3億美元。



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