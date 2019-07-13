1周10大驚奇：「兩個數」預示失業潮驟至？香港陪葬？

《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年金融市場或升到你唔信，升浪更由元旦後就開始，樂觀時間直至4月。雖然3月15日曾警告跌浪開始，但隨着股市破位，異象4月5日預言4月市況穩步上揚，5月美股或破頂(結果4月23日破了)。



縱使貿戰升級，港股5月6日起反覆下跌，惟異象從未驚慌，並大膽預言直到7月中至8月都平安，8月底至9月初就要小心。結果有目共睹！不妨在國際視野中尋覓另類參考，印證「聽專家講不如睇埋異象」。



【1、中美貿戰似1930年代大國興衰交替？】

經過本周後，雖然聯儲局7月減息已無懸念，但中美貿易戰發展至今仍崎嶇滿途，隨時又會拖冧股市。美國總統特朗普目前看似佔上風，但有「金融大鱷」透過深入研究過去500年歷史，發現美國絕非穩贏，現時更有1930年代經濟「大蕭條」迹象。



全球最大對沖基金Bridgewater創辦人、回報跑贏「國際大鱷」索羅斯，而被市場冠以「鱷王」號稱的達利奧(Ray Dalio)於過去兩年，已不斷警告全球民粹主義興起、並會蔓延，今年較早前更警告美國「資本主義」存在真實威脅，以往讓人白手興家的「美國夢」被粉碎。其預言似乎正不斷讓人信服。事實上，他在全球金融界地位舉足輕重，言論一直惹起注視。



他最近接受外國媒體訪問時表示，建議投資者看一本書，因它的分析與目前全球形勢相似，若要洞悉未來，就非看不可！



該書名為《霸權興衰史：1500年到2000年的經濟變遷和軍事衝突》(The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict From 1500 to 2000)。(附圖一)



作者是英國歷史學家、耶魯大學教授，專攻國際模式與戰略歷史的保羅甘迺迪(Paul Kennedy)。該書是1987年首次出版，探討了1500年到1980年間大國興衰史，以政治和經濟等方面深入分析，並預測了中國、日本、歐洲共同體、蘇聯，以及美國在20世紀末的發展。



書的內容從1500年開始，仔細研究全球霸權興衰，詳述它們的生命周期是怎樣。1500年是當代歷史的開端，每個權力都是由經濟霸權決定，當該國因軍事和支出過度緊張，伴隨着對社會其他方面缺乏投資時，霸權就會開始末落，整體國力繼而下降。甘迺迪認為，1980年的美國與第一次世界大戰時的英國相似，即國力已見頂，並開始進入衰落周期。



達利奧說：「我認為我們正進入一個非常類似的時期，就是1930年代！這是我未看這本書之前已有的觀點。」在他而言，正看到一個走下坡的美國，與一個正抬頭的中國，是全球秩序轉變的初階。他說：「這動態在歷史上已出現過很多、很多次，我認為，要清楚認識它是十分重要。」



簡而言之，達利奧擔心美國前景，並相信「不平等(主要是貧富懸殊)」應被視為「國家緊急狀態」，否則世界各地不斷變化的權力動態，將對美國造成特別嚴重的打擊。



他透露，自己花了特別多時間去研究過往500年歷史，尤其集中鑽研儲備貨幣(即世界主要貨幣)，希望能幫助他了解目前全球形勢及如何自處。在他的研究過程中，發覺上述書藉給了極大啟發。



【2、無論特朗普怎「吹噓」 中美談判未見直路】

講起中美貿戰，本周兩國以電話會議形式重啟談判，美國總統特朗普亦證實，美國貿易代表萊蒂澤及財長姆紐欽將與中方會晤。



特朗普周日(7日)說：「我們與中國談得非常好。更重要的是，我們從中國收取了數十億美元。一直以來美國都沒有從中國賺過一分錢，在(前總統)奧巴馬和(前副總統)拜登時期，中國就一直佔盡我們便宜；在(前總統)小布殊及克林頓時期也是如此。」



特朗普更指出，中國現在非常不高興，因成千上萬的公司正紛紛遷出，轉到包括美國等其他地方，因它們不想支付關稅。他又重申，中國讓貨幣貶值，而且傾注資金，就是為了付關稅，美國人民沒有為關稅「埋單」。



就此，清華大學國際關係學系主任、教授、博士生導師閻學通表示，中美是「假朋友」，且這種「假朋友」關係變得更假了，表面上講合作，實際上競爭是本質。他認為，今後仍是這種假象。



澳洲國庫部長Josh Frydenberg上周五(5日)亦透露，最近與美國官員會晤時，看不出貿戰有緩和迹象，中美貿易問題短期內不會解決。



美國前外交官、德州大學奧斯汀分校「中國公共政策中心」創始執行主任David Firestein也警告，特朗普只可以兩者取其一：要麼「做一屆關稅總統」；要麼「在沒有關稅下連任」。他警告，特朗普仍相對低估了中美貿易衝突對美國經濟的影響，只要有任何差池，將影響2020年總統選舉。如果特朗普繼續施加關稅，就有可能輸掉大選。



事實上，特朗普到了周四(11日)就抱怨，中國仍未開始大手購買美國農產品。這似乎意味着他並非事事稱心。



【3、中美似長期鬥爭！中國廠商已謀後路...】

誠然，中美貿戰似逐漸演變成持久戰！各大企業依然不相信兩國會順利「握手」，不只是外資廠房要搬遷生產線，中國廠商也着手「分散投資」，意味貿戰很難短期結束。



除了泰國、越南等東南亞國家受惠貿戰外，孟加拉製衣界也成為贏家。該國作為世界第2大服裝出口國，截至6月30日止的一年，海外銷售額增至創紀錄的405億美元，當地製衣生產商本周透露，30年以來首次有機會接到美國訂單及進軍美國市場，客戶詢問也急飆30%。



與美國合作並不出奇，更重要的是，當地廠商也與中國投資者合作，在孟加拉首都郊區建立總值2,000萬美元的成衣廠，預計4個月內投產。孟加拉總理更表明，高度重視中國投資者，正為中國投資者建立經濟特區。



亞洲開發銀行預計，中國服裝業總值410億美元，孟加拉若能吸引部分訂單，將能讓該國未來兩年經濟增長提升至創紀錄的8%。目前該國服裝業擁有400萬員工，佔國內生產總值13%。不過，由於孟加拉基建不足，工廠也需技術升級和自動化，故中國仍具價格優勢。數據顯示，中國出口服裝每件約2.3美元，孟加拉則為2.79美元。



除了孟加拉，外媒引述印尼消息指出，有一些中國玩具製造商也將裝配廠遷至印尼，目標年底營運，以避免美國25%關稅。



【4、中美日韓齊打貿戰 南韓經濟岌岌可危】

在中美貿戰未平息之際，日韓貿戰亦在7月4日起開始，日本限制3項半導體關鍵原材料出口至南韓，對後者的半導體產業帶來巨大衝擊。就此，南韓總統文在寅本周已警告，要作好長期抗爭的準備。



南韓傳媒報道，據當地中小企業中央會調查受影響的269家中小企業後發表的數據顯示，有59%半導體相關的中小企認為，若日本政府持續「企硬」不放鬆出口限制，公司營運恐捱不過半年。其中，認為可捱3至6個月的企業有30.1%；連3個月都捱不往的企業則達28.9%。



由於科技日新月異，企業不會大量累積庫存，而且供應鏈結構精細，不能短期內尋找日本以外的替代，故有近46.8%企業表示，無應對措施；21.6%企業表示，將開發替代材料；18.2%企業將尋求其他進口對象；12.3%企業則表示，會確保有庫存。



調查也顯示，42%企業表示，要讓原材料來源多元化最少需要一年以上時間；34.9%表示，需要6個月至1年。



【5、香港小心！亞洲經濟前瞻指標「惡化」】

受貿戰拖累，作為「經濟前瞻指標」的中國汽車銷售未見起色，反映經濟增長放緩勢持續！中國汽車工業協會(CAAM)周三(10日)公布，6月乘用車銷售量按年大減7.8%，至172.8萬輛，為連續第12個月下跌。



統計顯示，6月整體汽車產量按年大跌17.3%，至189.5萬輛；銷量則按年跌9.6%，至205.6萬輛。若單計乘用車(即僅僅載客的車輛)，產量按年大瀉17.2%，至159.8萬輛；銷量則按年急挫7.8%，至172.8萬輛。



報道指出，包括北京、上海、深圳等15個省市，自今年7月起，正式推出排放標準更嚴格的「國六標準」，導致汽車銷售大受影響。



另外，被視為「亞洲盛衰溫度計」的新加坡第2季經濟增長按年僅0.1%，遠差過預期1.1%，更為2009年第2季以來最低，主因是製造業不濟及出口疲弱。



往績顯示，不要輕看新加坡經濟「響警」，過去兩次亞洲區陷入衰退，包括2001年科網爆破及2008年金融海嘯，新加坡是第一個或首批亞洲地身陷險境。回看2008年10月雷曼兄弟爆煲前，新加坡早在9月率先陷入衰退，之後馬來西亞、印度、泰國、菲律賓在隨後1至2季跟隨；而印尼及南韓則出現1個季度負增長而1個季度正增長的梅花間竹局面；中國經濟增長則顯著放緩。故此，新加坡經濟被視為「亞洲盛衰溫度計」。



【6、亞洲「三哥」有煩惱 7月降雨多寡成關鍵】

除了中國、南韓、新加坡外，本周有報道指，亞洲第3大經濟體印度又有新煩惱，就是降雨不足。一旦連「三哥」經濟也不振，香港更難獨善其身。



花旗引述官方數據指出，印度在6月開始踏入雨季，惟6月整月降雨量低於50年平均33%，意味着7月更關鍵，降雨量多寡將影響該國整體農產品產出及經濟動力。



傳統上，7月是大部分農作物播種的月份，佔整個秋收作業逾50%播種量，當中包括大米、粟米、高粱，以及棉花，故7月降雨更為重要。



由於印度是農業大國，農作物豐收與否對經濟及政治影響重大，該產業佔全國約14%經濟總量，涉額達2.7萬億美元，並佔據總就業人口42%。當中，約1/3製造業產出(佔全國18%經濟總量)是與農產品有關，主要涉及食品加工。更重要的是，該國約55%農地是倚靠天然降雨，足見雨水多少對經濟影響甚廣。



印度今年首季經濟增長已放緩至5.8%，相對去年第4季6.6%大減，大部分原因是農業及製造業表現疲弱。花旗及星展均擔心，以目前該國降雨量來看，恐怕經濟增長會繼續呆滯。



【7、全球失業潮恐驟至！這「兩個數」令人心寒】

事實上，亞太區不爭氣，全球經濟也不會好過！經合組織(OECD)首席經濟學家布恩(Laurence Boone)本周警告，在貿易戰持續升級及企業減少投資下，全球貿易確實極度令人憂慮。



她說：「我過往到目前，相信未來依然會非常、非常擔心貿易形勢！讓我給你兩個數字：第一個是兩年前，即2017年，全球貿易是增長5.5%，目前是增長近2%，歐洲一些地區已接近零增長。」



她指出，擔憂的原因是每一個國家的企業，涉及到出口的職位就超過1/3！換言之，出口不振是影響着每個國家逾1/3職位。



她說：「第二個數字是有關於投資。在2017年，全球投資是增長逾3.5%，目前增長低於1.7%。須知道投資反映職位，即將會創造到的新職位會驟減！」



若將兩個數字加起來，就是一方面職位被削減，另一方面新增職位又減，預示失業潮恐驟至，人們生活水準難以提高。



【8、貿戰影響凸顯了！全球化工「一哥」發盈警】

上述是危言聳聽？以下是實例！業績表現或多或少能反映全球經濟狀況的德國巨企、全球化工「一哥」巴斯夫(BASF)本周發盈警，預計今年全年盈利最多大跌30%，主因是中美貿易戰短期難結束。



巴斯夫是全球化工「一哥」，旗下產品包括塑膠、泡棉、化學品等工業用產品，客戶遍及製藥、汽車、建築、紡織等。



該公司估計，今年收入將從原先預期按年增加1至5%，下調為輕微下跌；稅前盈利由原先預期的按年增1至10%，大幅下調至可能大跌30%，特別是今年第2季盈利可能按年劇減47%，主因是中美貿易戰令第2季商業環境持續疲弱，以及全球經濟增長和工業生產放緩，並預計不能在今年下半年快速緩和。



該公司又預期，今年上半年全球汽車產量跌約6%，中國跌幅更達13%左右。由於汽車是「全球經濟晴雨表」之一，反映世界前景黯淡。



目前市場憂慮，作為「龍頭」的巴斯夫發盈警，意味自7月15日起的美企業績期難寄厚望。



【9、大摩：未來90日股市好弱 估中87股災專家已睇淡】

雖然股市因憧憬央行放水而做好，美股更屢創新高，進入「終極一升」，惟華爾街及全球最強大戶未見特別興奮！摩根士丹利本周認為，股市已沒有太多上升空間，故下調全球股票配置為「減持」。



該行警告，美股、MSCI歐洲、MSCI新興市場，以及日本東證指數未來12個月目標只剩下1%上升空間。除了經濟及企業盈利明顯轉弱外，值得留意的是，自1990年以來，股市回報最惡劣的90日是7月13日至10月12日期間！即目前就是，可能是因第二季業績公布後，流動性和風險胃口傾向惡化。



全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)本周也下調了今年下半年全球經濟增長展望，並看淡新興市場股票，評級由「增持」降至「中性」。不過，由於歐美央行傾向放水，美股前景仍「正面」，並調高歐洲股票評級，由「負面」變為「中性」。



值得留意的是，貝萊德警告，關稅及貿易戰依然是重大隱憂，它們就像潮漲及潮退一樣，有時「休戰」，有時又「再戰」，在今年稍後時間會令通脹突然惡化，這不是預期，而是會真實出現。



另外，被金融界視為「金童」、曾與「國際大鱷」索羅斯及其前軍師德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)合作，但作風低調的Milton Berg Advisors行政總裁Milton Berg警告，早在7月2日當日已「變熊」，看淡美股。他的兩個投資組合今年以來回報已逾20%。



他表示，其中一個讓他看淡股市的重大原因是：在他觀察的超過100指標顯示，只有「兩個」與之前股市見頂(2007年)時的徵狀不脗合！換言之，歷史告訴他要離場了。



或許投資者對Milton Berg認識不深。他在1987年創造了回報93.5%的奇迹。他早在當年9月第3周，向公司提交了一份長達35頁的報告，詳述當時市場的風險。基於判斷，他開始大量買入看跌期權，結果10月就上演「黑色星期一」，美股單日暴冧兩成。



【10、「隱形股神」大揭秘 平民出身怎煉成200億身家？】

最後分享一下「投資」！根據《福布斯》排名榜，原來市場上有一位「隱形股神」，極大部分投資者都從未聽聞過他的名字！他就是億萬富豪驗光師Herbert Wertheim。



在今年5月(1939年5月23日出生)，Wertheim已年屆80歲了。他出身自一個平民家庭，年少時因經歷被父親虐打而多次離家出走，在16歲被控逃學，17歲時(1956年)加入海軍，當時學懂了買賣股票，首隻買入的是Lear Jet。



目前他的身家高達24億美元(約187億港元)，完全因為「股神」巴菲特的「買入後持有」策略！據了解，他的財富源自蘋果公司(Apple Inc.)、微軟，以及港人較為陌生的美國控股公司Heico，於上市招股時大量掃入股份，並持有至今，就成為億萬富翁了。



除了上述3股，他亦重倉持有通用電氣(GE)、Google母公司Alphabet、英國石油(BP)，以及美國銀行。



據悉，他是透過自己於1971年創立的染色鏡片製造商BPI公司，不斷投入資金作投資。現時公司每年投資回報約1,000萬美元，全數再投入股市。



他豪言：「我沒有想過擁有一盤大生意，但今時今日，我擁有一家50億、或60億、甚至80億美元的企業，每家企業擁有10%股權左右。」



●投資秘訣是甚麼？

當問及他的投資秘訣時，聽起來確實與「股神」巴菲特很似。他表示，不會太倚賴企業的財務報告，反而每周花12小時深入地挖掘企業的「知識資本」，即企業對科技及發展知識產權是否進取，才是他的買入目標。這讓他買入國際商業機器(IBM)、3M，以及英特爾(Intel)等股票。



他說：「如果你在每股13美元的價格看中一隻股票，也應該在每股12美元、11美元，或10美元時仍追捧它。如果股價持續疲弱，而你又相信該股前景，而且做足功課，就應該增持，因你正真實地進行更好的交易。」



他買股的目標是「永不沽貨」！不過，當然不是百戰百勝。他分享，永不沽貨不等於盲目長揸。當持有的股票不斷下跌時，一定要注意該公司的盈利是否每月下跌，例如黑莓(BlackBerry)。當盈利不對勁時，就要忍痛止蝕。



目前他已80歲了，不會注意股價單日波動，亦不會每日關注股價。在他而言，最緊要是「自由」。他說：「對我來說，有自己的時間是最珍貴的事。」



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