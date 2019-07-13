人行金融科技發展規劃近期有望出台

中國人民銀行科技司司長李偉出席論壇時表示，人行正加緊制訂金融科技的發展規劃，目前會簽協調意見，近期有望出台。



該發展規劃聚焦重點領域和薄弱環節，明確未來幾年金融科技的發展指導思想基本原則、發展目標重點任務以及保障措施，指導金融機構在體制機制、人才隊伍、技術儲備、業務創新等方面前瞻布局，有序推進。



李又稱，在金融科技發展初期需要迭代試錯過程，人行會同相關部門，在北京、上海、廣州等10個省市開展金融科技應用試點，一方面是遵循現有法律法規的前提下，積極探索運用科技手段，提升金融服務效率，將優秀經驗輻射到其他地區、領域、行業，發揮以點帶面的示範引領作用。另一方面，通過試點建立完善適應金融科技發展的體制機制和政策措施。在制訂方案之初考慮到可能的風險，建立風險補償和退出等機制，探索符合中國國情的監管沙盒。



沙盒是監管機構的其中一項工具，讓金融機構在受控環境中收集關於金融科技產品或服務的實質數據和用戶意見，以便對其構思的金融科技產品或服務作出適當改善，從而加快全面推出。

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